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"مش عايزين ننفخ على الفاضي".. لاعب الزمالك السابق يعلق على صفقات الفريق

04:01 م الخميس 31 يوليه 2025
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    شيكو بانزا لاعب الزمالك
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    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
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    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
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    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
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    محمد إسماعيل
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    آدم كايد
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    آدم كايد لاعب الزمالك
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    آدم كايد
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كتبت-هند عواد:

علق هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على صفقات الأبيض خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرا إلى أن الفريق ما زال في حاجة إلى "صفقة سوبر".

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يمكننا أن نحكم على صفقة حاليا، لأن اللاعبين جاءوا من أنديتهم لم يكتسبوا صفة النجومية حتى الآن، ولم يفعلوا أي شيء حتى الآن مع الزمالك، الزمالك محتاج السوبر صفقة سوبر".

وأضاف: "ننتظر لنرى درجة الاندماج بين الصفقات واللاعبين، وإذا حالفهم التوفيق سيحدثون الفارق ولو لم يحدث، سنفهم أن اللاعبين من الأندية الصغرى لا يصلحون للأهلي والزمالك".

واختتم يكن: "اللاعبون أمامهم فرصة عليهم استغلالها، وإذا لم يكن اللاعب جيدا سيرحل ورأينا هذا في لاعبين آخرين، "فيه لاعبين جت الزمالك لا تصلح"، لكن بكل الأحوال ننظر و"مش عايزين ننفخ على الفاضي".

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صفقات الزمالك الزمالك هشام يكن
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