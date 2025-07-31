"حاجة تضحك".. نجم الزمالك السابق على تجربة احتراف إمام عاشور

كتبت-هند عواد:

تحدث هشام يكن مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تجربة احتراف إمام عاشور الأهلي الحالي، في ميتلاند الدنماركي.

وانتقل إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي، في يناير 2023، قبل أن يعود إلى مصر عن طريق الأهلي، في يونيو من نفس العام.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "إمام عاشور لم يخض تجربة احتراف، "يعني ايه يحترف ويرجع مصر تاني حاجة تضحك".

وأضاف: "ماذا يعني أن أكون رجلا يلعب في أوروبا وأعود مرة أخرى إلى مصر، محمد صلاح يشرف مصر في كل العالم".

واختتم يكن: "اللاعبون في مصر ليس لديهم هذه العقلية، كل لاعب هدفه الأهلي والزمالك فقط".

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