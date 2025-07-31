مكسب للزمالك.. هشام يكن يتحدث عن احتمالية رحيل حسام عبد المجيد

كتبت-هند عواد:

تحدث هشام يكن مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن احتمالية حسام عبد المجيد مدافع الأبيض الحالي.

وتلقى حسام عبد المجيد 4 عروض خلال الانتقالات الصيفية الحالية، من الدوريات الروسي والسويسري والبلجيكي، وفقا لما قاله وكيله في تصريحات سابقة لـ مصراوي.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "إذا احترف حسام عبد المجيد سيكون شيئا جميلا، ومكسب للزمالك احتراف لاعبه، لكننا في مصر لا نفكر في احتراف اللاعبين لا أعلم لماذا".

وأضاف: "احتراف حسام عبد المجيد خارجيا سيفيد الزمالك ماديا وكذلك منتخب مصر، جمعنا نرى محمد صلاح حاليا".

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