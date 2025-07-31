كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مقرب من الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت، مستجدات أزمته مع فريقه، بعد رفض انتقاله إلى الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد أي جديد، وحامد لا يذهب إلى التدريبات ولم يعود إلى جروب "الواتساب" الخاص بالفريق".

وأضاف: "مش عارفين رايحة فين ولا جاية منين"، بتروجيت أرسل إليه إنذارا لغيابه عن التدريبات، ولكن لم يتم تحويله إلى التحقيق، واللاعب حاليا بيفكر لو الموضوع "متمش" ولم ينتقل إلى الزمالك "يبطل كورة".

جدير بالذكر أن بتروجيت رفض عرض الزمالك للتعاقد مع حامد حمدان، فيما غاب اللاعب عن مران الفريق.

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