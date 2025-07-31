كتبت-هند عواد:

علق هشام يكن مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، على ظهوره بمقطع الفيديو الخاص بإعلان الأبيض عن صفقته الجديدة.

وأعلن الزمالك تعاقده مع مدافع زد محمد إسماعيل، ونشر مقطع فيديو للترويج للصفقة، ظهر فيه اللاعب يجلس أمام شاشة تعرض لقطات لنجوم الزمالك السابقين، بينهم هشام يكن.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا من ضمن 11 لاعبا لعبوا في كأس العالم، ولا يوجد لاعب من الحالين "عملها"، فأنا لعبت 12 موسما من دون الجلوس على مقاعد البدلاء، ولو لم أكن لاعبا على مستوى عالي، لما لعبت للزمالك ومنتخب مصر".

وأضاف: "مسألة أنك ترى واحد من النجوم البارزين في الزمالك ومصر، شرف له، أمامه نجوم عليه أن يحاول أن يصبح مثلهم أو أحسن منهم "يحاول يبقى زيهم أو أحسن منهم".

وأوضح: "هذا دوره حاليا كلاعب، نحن وصلنا للمستوى الذي أهلنا بأن نصبح نجوم، وهو من المفترض أن يقتدي بالنجوم حاليا بهم، رسالتي له أنت الآن في الزمالك "وتقدر تبقى واحد منهم".

واختتم يكن: "مركز "الثيردباك" يحتاج جهدا غير طبيعيا، عكس مثلا مركز الظهير الأيمن، وأتمنى أن تكون صفقة محمد إسماعيل عالية ويندمج مع زملائه، يجوار الونش وحسام عبد المجيد، ونرى منه نتائج".

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