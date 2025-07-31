"من غير زعل زادت بزيزو".. شوبير يكشف حديثه مع إمام عاشور وحقيقة غضبه

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل حديثه مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وتطورات إصابته، وحقيقة غضبه من أجل تعديل عقده.

قال أحمد شوبير عبر راديو أون سبورت: "اتكلمت امبارح مع إمام عاشور، سألته عن أخباره وقاللي أنا كويس، والكتف الحمد لله بيتحسن ويمكن ينزل بعد من 10 أيام لأسبوعين، التدريبات الجماعية يعني حوالي شهر ويدخل في الفورمة".

وأضاف: "الإصابة المرة دي مختلفة عن اللي فاتت، دي فيها كسر، مش خلع زي قبل كده وسبب التأخير المرة اللي فاتت إنه استعجل في الرجوع ومخلصش الاستشفاء كامل".

وأكمل: عن تجديد عقده قاللي أنا مطلبتش، هما اللي كلموني وقالولي عايزين نجدد، عقده باقي فيه 3 سنين، ومفروض لما جيت الأهلي بيتعامل كفئة أولى، زي ما اتفقوا من الأول، وبيحترموا كلامهم".

وأوضح: "قالي الفئة الأولى زادت بدخول تريزيجيه وزيزو وأنا اللي بقول دلوقتي وهو نفسه يفضل ضمن الفئة دي، وده طبيعي من غير أي زعل".

وتابع: "إمام قالي قعدنا واتكلمنا لكن لسه متفقناش بس الدنيا كويسه عادي ومعنديش زرجنا ولا غضب، ومحصلش أي خلاف بينه وبين الكابتن محمد يوسف، وقاللي العلاقة كلها حب واحترام"

وشدد: "إمام قال أنا مرتاح جداً، مفيش أي مشاكل، وكل زمايلي إخواتي وعلاقتي بيهم ممتازة، قولتله طيب في اي مشكله اقولها.. قالي ولا اي حاجه".

واختتم تصريحاته: "طيب عن كلام الناس إنه عايز ارقام كبيره علشان يجدد، قال ولا اتكلمنا فيها ولا حصلت، كلام مش حقيقي".