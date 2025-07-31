"حملة ضده".. الغندور يثير الجدل بما يحدث مع محمد الشناوي وتحركه سريعا

كتب- محمد خيري:

أثار خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل، حول تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، لحملة من البعض.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "محمد الشناوي حارس مصر الأول يشعر أن هناك حملة ضده، من احد الإعلاميين بسبب هدف البنزرتي و تكلم مع الكابتن يوسف في هذا الأمر".



وكان محمد الشناوي، جدد عقده مؤخرا مع النادي الأهلي لمدة موسمين، ويشارك بشكل أساسي في الفترة الحالية.



وخاض الشناوي مباريات الأهلي الودية التي أقيمت في معسكر تونس الماضي، استعدادا للموسم الجديد.



جدير بالذكر أن النادي الأهلي سيبدأ مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، التي سوف تنطلق يوم 8 أغسطس المقبل، بمواجهة مودرن سبورت، في الجولة الأولى.





