أسد حقيقي وبالونة حمراء.. رسائل ضمنية في إعلان صفقات الزمالك

كتبت - هند عواد:

روّج الزمالك لصفقاته الجديدة بمقاطع فيديو متنوعة، من بينها 4 صفقات أثارت مقاطعها الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنته من رسائل ضمنية.

كانت البداية بمقطع الفيديو الخاص بالبلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الزمالك الجديد، حيث ظهر وهو يسير على أرض ترابية تتناثر فيها رايات حمراء، قبل أن يُصيب الفارس إحدى هذه الرايات بسهمه.

ولم تكن تلك الرايات اللون الأحمر الوحيد الذي ظهر في إعلان صفقات الزمالك، إذ ظهر أحمد شريف، مهاجم الأبيض الجديد، وهو يُلقي ببالونة حمراء بعيدًا، وهو ما ربطه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالغريم التقليدي الأهلي.

وفي مقطع فيديو إعلان الزمالك التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي، ظهر اللاعب وهو يشاهد فيلم "The Lion King"، وتحديدًا مشهد سقوط الأسد، وكتب الحساب الرسمي: "الأسد الحقيقي هنا.. مرحبًا بأسد الأطلس عبد الحميد معالي في النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات الأفريقية في القرن العشرين".

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين ذلك المشهد والمغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، الذي كان يُلقّبه جمهور الأبيض بـ"الأسد" خلال فترته مع الفريق.

كما ظهر محمد إسماعيل، لاعب الزمالك الجديد، في مقطع فيديو إعلان الصفقة، وهو يُلقي بقميص أزرق ويختار قميص الزمالك بدلًا منه.

جدير بالذكر أن محمد إسماعيل كان مرتبطًا بالانتقال إلى بيراميدز، "صاحب القميص الأزرق"، قبل انضمامه إلى الزمالك.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. تطورات أزمة ميراث إبراهيم شيكا.. ومصير إمام عاشور

يتبقى 23 يوما.. كل ما تريد معرفته عن الدوري المصري للسيدات