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"التطهير مستمر".. الشباب والرياضة توجه اللجان الرقابية للتفتيش في هذه الأندية

12:51 م الخميس 31 يوليه 2025

أشرف صبحي

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كتب- محمد خيري:

تحرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة للهيئات الرياضية والشبابية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، والتي تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع.

وتوجهت لجنة من الرقابة والمعايير بالوزارة للتفتيش المالي والإداري على عدد من الأندية بمحافظة بورسعيد ( نادي الجمارك -نادي بورفؤاد - نادي الغزل - منطقة كرة القدم ببورسعيد - منطقة الكارتيه) للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

تأتي هذه المتابعات ضمن خطة العمل بكل حزم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية،والتي تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.




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أشرف صبحي وزير الرياضة وزارة الشباب والرياضة
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