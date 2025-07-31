كتب- محمد خيري:

أكد هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن صفقة انضمام محمد إسماعيل مدافع نادي زد السابق، تمثل إضافة قوية لدفاع الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.

وقال يكن، في تصريحات عبر قناة الزمالك: "محمد إسماعيل صفقة مميزة، وسيضيف الكثير للخط الخلفي، الذي سيكون عليه عبء كبير في المرحلة المقبلة، خاصة أن الدفاع الجيد هو مفتاح تسجيل الأهداف والانتصارات".

وشدد يكن على أهمية دخول الزمالك بقوة منذ ضربة البداية في الدوري، مضيفًا: "الفريق يحتاج إلى تركيز عالٍ من أول مباراة، والانسجام والسرعة داخل أرض الملعب ستكون عوامل حاسمة في الظهور بشكل جيد".

وتابع نجم الزمالك السابق: "على الجيل الحالي أن يُدرك جيدًا قيمة وأهمية ارتداء قميص نادي الزمالك، فنحن أدينا دورنا وحققنا البطولات، والآن التحدي أمامهم للحفاظ على اسم وتاريخ النادي".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك سيبدأ مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، التي سوف تنطلق يوم 8 أغسطس المقبل، بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى.