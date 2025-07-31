رئيس الأولمبية يشيد بدخول المسلم قائمة عظماء ألعاب الماء: فخر لكل عربي

كتب- محمد خيري:

احتفل أساطير ومشاهير ألعاب الماء بالدولى حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة لدخوله قائمة العظماء والمشاهير الذين أثروا ألعاب الماء بالكثير من الإيجابيات والمميزات التي زادت من قيمتها وشعبيتها في كل أنحاء العالم بعلاقاته المتشعبة وعقليته المنظمة .

وقال المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والفائز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء كأول مصري أن وجود شخصية عربية على رأس منظومة العاب الماء فى العالم أمر يدعو للفخر والاعتزاز خاصة عندما يكون بعقلية وشعبية حسين المسلم مشددا على أن دخوله قائمة العظماء والمشاهير هو أمر يستحقه لاسهاماته الكبيرة فى القفز بمنظومة ألعاب الماء إلى منطقة الكبار .

وجاء احتفال الأساطير بالرمز حسين مسلم مدعوما بعرض فيلم وثائقي لانجازاته ومواقفه التاريخية التى حفرت اسمه على جدران ذاكرة المجد العالمي.

ومثل حسين المسلم الكويت كلاعب في منافسات السباحة، حيث شارك في دورات الألعاب العربية والآسيوية وبطولات العالم بين 1974 و1976، وانضم إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة للمرة الأولى عام 1996.