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تفاصيل إصابة صفقة الزمالك الجديدة

12:00 م الخميس 31 يوليه 2025
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    أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي
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    أحمد ربيع في مران الزمالك
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كتب-رامي بشاي:

كشف مصدر داخل الزمالك، تفاصيل إصابة أحمد ربيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المنضم حديثا إلى القلعة البيضاء.

وتعرض أحمد ربيع للإصابة، في مران الزمالك مساء أمس الأربعاء، بعد يومين فقط من انضمامه إلى الأبيض.

وقال المصدر في تصريح خاص لمصراوي: "إصابة أحمد ربيع هي شد في العضلة الضامة، وخاض اللاعب برنامجه التأهيلي لتجهيزه إلى مباريات الدوري المصري".

وتعاقد الزمالك مع 8 صفقات خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وهم: مهدي سليمان، شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل.

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أحمد ربيع الزمالك إصابة صفقة الزمالك الجديدة
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