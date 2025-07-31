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البداية مؤلمة.. مدة غياب صفقة الزمالك الجديدة

12:00 م الخميس 31 يوليه 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

تعرض أحمد ربيع لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك للإصابة، خلال الساعات الماضية، في مستهل مشواره مع الأبيض.

وانضم أحمد ربيع لصفوف نادي الزمالك منذ أيام قليلة، قادما من نادي البنك الأهلي بعقد مدته 5 مواسم.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن أحمد ربيع تعرض للإصابة بتمزق خفيف في العضلة الأمامية، خلال المشاركة في المران الثاني رفقة الأبيض.

وأضاف المصدر، أن اللاعب سيغيب حوالي 10 أيام عن الملاعب، وسوف يخضع لبرنامج بدني مكيف من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك سيبدأ مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، التي سوف تنطلق يوم 8 أغسطس المقبل، بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى.

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فريق الزمالك إصابة لاعب الزمالك أحمد ربيع
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