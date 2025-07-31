"القصة لم تنتهي".. إعلامي يفجر مفاجأة برد والد زيزو وتحرك الزمالك

كتب- محمد خيري:



فجر الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة حول، النزاع بين نادي الزمالك ولاعبه السابق أحمد سيد زيزو، حول المستحقات المتأخرة، وتمسك الأبيض بإيقاف اللاعب.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه رقم 10 على القناة الأولى: "القصة بتاعة زيزو لسه مكملة مع نادي الزمالك، والزمالك لسه بيدور على حقوقه، وزيزو بيدور على حقوقه".



وأكمل: "اللي هقوله هي تصريحات خاصة من والد زيزو، هو بيقول ابني اللي ليه 82 مليون جنيه عند نادي الزمالك مستحقات متأخرة وقال إحنا مش هنفرط فيهم مهما رحنا لكل الوسائل الإجرائية والقضائية والتفاصيل دي".



وأضاف: "قال زيزو مبخلش بأي جهد لحد آخر يوم ليه في الزمالك والفلوس دي من حقه وقال إن المستشار أشرف عبد العزيز ماشي بشكل كويس جدًا في الشكوى المقدمة ضد نادي الزمالك، وقال إنه مفيش تنازل عن حقنا، ده كلام والد زيزو بشكل واضح".



وأكمل: "سألناه برضه طيب ما هو انت طالب 82 مليون جنيه مستحقات زيزو، طب ما هو زيزو في عقوبات عليه عشان غاب عن المران في الفترة الأخيرة عن نادي الزمالك... فقال إن إحنا المستحقات دي أصلًا عن المواسم السابقة مش الموسم الأخير ده، إحنا لينا أصلًا الفلوس دي من بدري".

فيما يخص التغيب عن المران، والد زيزو قال: "فإحنا عندنا دفوعاتنا وأسانيدنا نقول فيها إحنا ليه مكناش بنروح مران نادي الزمالك، وكان في تهديدات وكان في حاجات، فهي دي اللي منعتنا نروح .. يعني ما ينفعش الزمالك يغرمنا، ده بحسب والد زيزو".

واختتم تصريحاته: "الزمالك من ناحيته بطبيعة الحال شايف طبعًا إنه لأ ملوش مستحقات وفي خصومات حصلت عليه وحاجات قانونية".







