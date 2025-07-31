مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

غزل المحلة

مباريات ودية -أندية

برث جلوري

- -
13:20

ميلان

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
14:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

بينهم دونجا.. 4 لاعبين في الزمالك تقترب عقودهم من الانتهاء

11:52 ص الخميس 31 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال دونجا بالنظارة الشمسية
  • عرض 10 صورة
    الزمالك يهنيء دونجا بمناسبة عيد ميلاده الـ 29 (7)
  • عرض 10 صورة
    محمد السيد لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    محمد السيد ناشئ الزمالك
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد السيد لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    محمد السيد لاعب الزمالك الشاب
  • عرض 10 صورة
    مصطفى الزناري
  • عرض 10 صورة
    مصطفى الزناري
  • عرض 10 صورة
    مصطفى الزناري مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تقترب عقود 4 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتهاء، على رأسهم محمد السيد ونبيل عماد دونجا.

وكان عبدالله السعيد من أبرز اللاعبين الذي تنتهي عقودهم في الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يعلن الأبيض تجديد التعاقد معه لمدة عامين.

وتنتهي عقود رباعي الزمالك، نبيل عماد دونجا، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ومصطفى الزناري، يونيو 2026، ويحق لهم التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك دعم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بـ8 صفقات، وهم: مهدي سليمان، شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. تطورات أزمة ميراث إبراهيم شيكا.. ومصير إمام عاشور

يتبقى 23 يوما.. كل ما تريد معرفته عن الدوري المصري للسيدات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رباعي الزمالك الزمالك انتهاء عقود رباعي الزمالك دونجا الزناري صفقات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق
وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة