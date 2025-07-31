بينهم دونجا.. 4 لاعبين في الزمالك تقترب عقودهم من الانتهاء

كتبت-هند عواد:

تقترب عقود 4 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتهاء، على رأسهم محمد السيد ونبيل عماد دونجا.

وكان عبدالله السعيد من أبرز اللاعبين الذي تنتهي عقودهم في الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يعلن الأبيض تجديد التعاقد معه لمدة عامين.

وتنتهي عقود رباعي الزمالك، نبيل عماد دونجا، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ومصطفى الزناري، يونيو 2026، ويحق لهم التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك دعم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بـ8 صفقات، وهم: مهدي سليمان، شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل.

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