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أشبه بالسرية.. قرار من فيريرا بشأن ودية الزمالك أمام غزل المحلة

11:30 ص الخميس 31 يوليو 2025

يانيك فيريرا

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كتب- محمد خيري:

يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك مواجهة ودية جديدة اليوم الخميس، أمام غزل المحلة استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد فريق الزمالك للموسم الجديد الذي يبدأ يوم 8 أغسطس المقبل، ويواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الاولى للدوري المصري الممتاز.

وطالب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، عدم إذاعة المباراة عبر قناة النادي، من أجل فرض السرية على الخطة وطريقة اللعب قبل بداية الدوري.

وسيلتقي الزمالك مع غزل المحلة في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

ومن المنتظر، أن يلتقي الزمالك أيضا غدا الجمعة مع نظيره بروكسي في السادسة مساءً على نفس الملعب.

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في الفترة الماضية، حيث فاز على رع ودياً بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في في معسكر العاصمة الإدارية، وخسر من وادي دجلة بهدف دون رد.

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