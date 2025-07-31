المباراة الخامسة.. الزمالك يواجه غزل المحلة اليوم

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة وديا، في السادسة مساء اليوم على ملعب "نادي النادي" في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويواجه الزمالك غزل المحلة، ضمن مجموعة من الوديات التي يخوضها الأبيض، في إطار الاستعداد للموسم المقبل، المقرر له يوم 8 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بروكسي وديا، غدا الجمعة، وستكون تلك المباراة الخامسة للأبيض قبل بداية الموسم.

وخاض الزمالك 3 مباريات ودية خلال معسكر العاصمة الإدارية، ضد كل من رع والشمس ووادي دجلة.

ويفتتح الزمالك مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري، بمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم 8 أغسطس، ثم يواجه المقاولون العرب يوم 16 أغسطس.

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