"أثناء عملي".. تفاصيل عرض الأهلي السابق لطبيب الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي السابق بنادي الزمالك، تفاصيل تلقيه عرضا من النادي الأهلي، خلال فترته داخل القلعة البيضاء.

وقال محمد أسامة في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "تلقيت عرضا من الأهلي أثناء عملي مع الزمالك ولكن ذلك كان من فترة طويلة وكان من الشرفي لي هذا الأمر".

وأضاف: "تلقيت بعض العروض بعد رحيلي عن الزمالك لكنني قررت الحصول على راحة، وقرار رحيلي عن الزمالك كان قرارا مشتركا لكنه كان من أصعب القرارات في حياتي".

وأعلن محمد أسامة، قبل أيام، الرحيل عن منصبه في الزمالك، بعد 8 سنوات داخل القلعة البيضاء.

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