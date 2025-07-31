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"أثناء عملي".. تفاصيل عرض الأهلي السابق لطبيب الزمالك

10:17 ص الخميس 31 يوليه 2025
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  • عرض 6 صورة
    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
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    شيكابالا ومحمد أسامة طبيب الزمالك_Easy-Resize.com
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    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
  • عرض 6 صورة
    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
  • عرض 6 صورة
    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
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كتبت-هند عواد:

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي السابق بنادي الزمالك، تفاصيل تلقيه عرضا من النادي الأهلي، خلال فترته داخل القلعة البيضاء.

وقال محمد أسامة في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "تلقيت عرضا من الأهلي أثناء عملي مع الزمالك ولكن ذلك كان من فترة طويلة وكان من الشرفي لي هذا الأمر".

وأضاف: "تلقيت بعض العروض بعد رحيلي عن الزمالك لكنني قررت الحصول على راحة، وقرار رحيلي عن الزمالك كان قرارا مشتركا لكنه كان من أصعب القرارات في حياتي".

وأعلن محمد أسامة، قبل أيام، الرحيل عن منصبه في الزمالك، بعد 8 سنوات داخل القلعة البيضاء.

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محمد أسامة طبيب الزمالك عرض الأهلي لطبيب الزمالك الأهلي الزمالك
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