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موعد مباراة الأهلي الأولى في الدوري المصري

04:53 ص الخميس 31 يوليه 2025
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    كريم فؤاد خلال مباراة الأهلي والبنزرتي
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    الأهلي والبنزرتي
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    الأهلي
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    الأهلي والبنزرتي
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    الأهلي والبنزرتي
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    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
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    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
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    عمر كمال عبد الواحد من تدريبات الأهلي اليوم_9
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    تريزيجيه من تدريبات الأهلي اليوم_5
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القاهرة - مصراوي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

كما كشفت الرابطة عن مواعيد و مواجهات النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث يفتتح الفريق مشواره بمواجهة فريق مودرن سبورت، يوم السبت الموافق 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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