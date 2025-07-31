موعد مباراة الأهلي الأولى في الدوري المصري
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القاهرة - مصراوي
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.
كما كشفت الرابطة عن مواعيد و مواجهات النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.
حيث يفتتح الفريق مشواره بمواجهة فريق مودرن سبورت، يوم السبت الموافق 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي.
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