موعد مباراة الأهلي الأولى في الدوري المصري

القاهرة - مصراوي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

كما كشفت الرابطة عن مواعيد و مواجهات النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث يفتتح الفريق مشواره بمواجهة فريق مودرن سبورت، يوم السبت الموافق 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي.