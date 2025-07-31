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موعد أول مباراة للزمالك في الدوري المصري

04:48 ص الخميس 31 يوليو 2025
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
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    أحمد شريف من تدريبات الزمالك اليوم
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القاهرة - مصراوي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد مباريات المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

وكشفت أيضا عن مواجهات و مواعيد مباريات نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس.

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نادي الزمالك موعد أول مباراة للزمالك بالدوري موعد مباراة الزمالك وسيراميكا الدوري المصري آخر أخبار نادي الزمالك
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