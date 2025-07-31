موعد أول مباراة للزمالك في الدوري المصري
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القاهرة - مصراوي
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد مباريات المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.
وكشفت أيضا عن مواجهات و مواعيد مباريات نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز.
ويواجه نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس.
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