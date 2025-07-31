قبل انطلاق الموسم.. نظام جديد للميركاتو الصيفي بالدوري السعودي

كتب- محمد عبدالهادي:

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إدخال نظام مبتكر على سوق الانتقالات الصيفية، يستهدف ضبط أسعار تعاقدات الأندية مع اللاعبين المحليين والأجانب، وذلك استعدادًا لانطلاق موسم 2025/2026.

ويأتي هذا التحرك في ظل الطفرة الاستثمارية الكبرى التي يشهدها الدوري، نتيجة للدعم الكبير من وزارة الرياضة لتطوير كرة القدم السعودية، ما جعل العديد من الأندية تعقد صفقات بأرقام غير مسبوقة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن لجنة الاستقطاب في دوري روشن ستكون الجهة المسؤولة عن تقييم أسعار اللاعبين المطلوبين من قِبل الأندية، عبر نظام مالي يستند إلى معايير محددة، لضمان شفافية وتوازن السوق.

ويبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث ستقوم اللجنة بتحديد القيمة العادلة لكل لاعب، على أن تتحمل الأندية الفارق إذا رغبت في إتمام الصفقة بسعر أعلى.

فعلى سبيل المثال، إذا حُدد سعر لاعب بـ1.5 مليون ريال، واتفق نادٍ على التعاقد معه مقابل 2 مليون، فسيتم تحميل النادي فارق النصف مليون من ميزانيته الخاصة.