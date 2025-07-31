رضا عبدالعال لمصراوي: انهيار منظومة الناشئين تسببت في قلة المواهب

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن ظاهرة سلبية تواجهها الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، وهي غياب المواهب وندرتها خاصة في بعض المراكز التي يعاني منها المنتخب المصري.

وأشار رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لمصراوي أن الأزمة تبدأ من الأساس، وتحديدًا من قطاعات الناشئين التي لم تعد تفرز عناصر مميزة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية.

وقال عبدالعال لمصراوي: "إحنا بقالنا فترة مش لاقيين مواهب حقيقية في مراكز كتير، زي المهاجم الصريح أو الظهير الأيسر أو الأيمن، وده راجع لأن ما فيش مدربين شغالين كويس في قطاعات الناشئين، وما فيش منظومة أصلاً".

وأضاف: "الأهلي والزمالك بيصرفوا على قطاعات الناشئين، لكن ما بنشوفش لاعيبة بتطلع، مفيش اعتماد عليهم، وده يخلينا نسأل: إيه لازمتها؟".

وتابع: "العيب مش في اللاعبين الصغيرين، العيب في الإهمال الواضح داخل قطاعات الناشئين، واللي بيتحمله اتحاد الكرة بالكامل".

وواصل رضا عبدالعال: " من المفترض أن يتدخل الاتحاد المصري لحل هذه الظاهرة ويجبر الأندية على الاهتمام الحقيقي بالمواهب".

واختتم عبدالعال: "المواهب بتيجي من الناشئين، من تحت، مش من فوق، ولازم يكون في رؤية حقيقية ومنظومة واضحة علشان نرجّع الكورة المصرية على الطريق الصح".