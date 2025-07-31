كتب – محمد عبدالهادي:

كشف المستشار جلال صوابي، محامي زوجة الراحل إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق الذي توفي متأثرًا بمرض السرطان، عن مفاجآت بشأن حملة الاتهامات الموجهة ضد أسرته.

وقال صوابي في تصريح لموقع "مصراوي": "فوجئنا بسيدة تُدعى مروة يسري تشن حملة تتهم فيها عائلة إبراهيم بالتجارة بأعضاء بشرية، وتدعي أن إبراهيم لم يتوفَّ بالسرطان، وأنه تبرع بكليته أو بأعضاء من جسده، وهذه ادعاءات غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف المحامي: "دخل في الموضوع أسماء عديدة مثل أم مكة، وأم ساجدة، وفاء عامر، وجميعهم لا تربطهم علاقة شخصية مباشرة بالراحل، بل كانوا يقدمون مساعدات ودعمًا ماليًا في ظل معاناة إبراهيم مع المرض".

وأشار صوابي إلى أن أبرز الداعمين كانت الفنانة وفاء عامر، التي قدمت تبرعات ودعمًا ماديًا ومبادرات لجمع التبرعات خلال فترة العلاج.

وأكد المحامي: "حتى المتبرعون أنفسهم لم يشككوا في أي شيء يخص التبرعات، ولم يصدر عنهم أي تصريحات أو اتهامات، بينما ظهرت جهات أخرى لم تكن موجودة خلال الأحداث تتحدث عن الأمر بشكل غير دقيق".

وشدد صوابي إلى أنهم تقدموا ببلاغ جديد للنائب العام ضد هذه الادعاءات غير الصحيحة، حفاظًا على سمعة الأسرة وحقوقها القانونية.

واختتم: " سلكنا الطرق القانونية ضد هؤلاء الأشخاص باتهامات السب والقذف والتشهير وفقًا لنصوص المواد 206 و308 و307 من قانون العقوبات و25 و26 و27 من قانون جرائم تقنية المعلومات وسيتم محاسبتهم قانونيًا".