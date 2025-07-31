كتب - يوسف محمد:

تلقى نادي الزمالك صدمة كبيرة خلال الساعات الماضية، بعد إعلان إصابة اللاعب أحمد ربيع، المنضم حديثا إلى الفارس الأبيض.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ربيع تعرض لإصابة بمزق في العضلة الأمامية، في مران الفريق الجماعي أمس.

وأشار المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يغيب صاحب ال 24 عاما، سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها.

وكان نادي الزمالك، أعلن يوم الثلاثاء الماضي تعاقده رسميا مع أحمد ربيع، بعقد لمدة 5 سنوات بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق البنك الأهلي.

وأجرى نادي الزمالك العديد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي وصل عددها إلى 8 صفقات، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وتعاقد الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع 8 لاعبين هم: "المهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي وأحمد ربيع، بالإضافة إلى محمد إسماعيل".

اقرأ أيضًا:

لافتة إنسانية من قائد ليفربول في مباراة يوكوهاما مارينوس

رسالة وداع وطموح جديد.. أول تعليق للويس دياز بعد رحيله عن ليفربول