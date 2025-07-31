هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب

كتب- محمد عبدالهادي:

نفي الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي السابق لفريق الزمالك، ما يتردد عن إصابة الثنائي محمود جهاد والجفالي لإصابات مزمنة، وذلك بعد غيابهم لفترة طويلة عن المشاركة مع الفريق.

وخلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عبر قناة أون تايم سبورت قال الأخير: "لا أستطيع التحدث بشكل محدد عن إصابة أي لاعب، لكن أؤكد أن لا الجفالي ولا جهاد لديهم ما يمنعهم من اللعب".

وأضاف: "قد تكون هناك فروقات في الأحمال البدنية أو ضغوط مختلفة بعد انضمامهم للزمالك، وده ممكن يكون عمل مشكلة في البداية، لكني بدأت فعلاً في معالجة هذه الأمور."

وتابع أسامة: "تواصلت مع اللاعبين، وكان من المفترض وضع نظام محدد لحل أي مشكلات بدنية يواجهونها، وهناك أمور بسيطة فقط تحتاج إلى تنظيم".

وعندما أعاد عبدالجواد سؤاله مؤكدًا: "يعني مفيش إصابات مزمنة؟"، رد أسامة بشكل واضح: "لا، مفيش إصابات مزمنة... في حاجات بس محتاجة نظام وتنظيم".