مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
14:30

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

غزل المحلة

مباريات ودية -أندية

سيول

- -
14:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب

12:17 ص الخميس 31 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد الجفالي (6)
  • عرض 10 صورة
    أحمد الجفالي (2)
  • عرض 10 صورة
    أحمد الجفالي (4)
  • عرض 10 صورة
    أحمد الجفالي
  • عرض 10 صورة
    أحمد الجفالي
  • عرض 10 صورة
    لحظة خروج الجفالي وخروجه
  • عرض 10 صورة
    أحمد الجفالي
  • عرض 10 صورة
    اللاعب أحمد الجفالي
  • عرض 10 صورة
    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

نفي الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي السابق لفريق الزمالك، ما يتردد عن إصابة الثنائي محمود جهاد والجفالي لإصابات مزمنة، وذلك بعد غيابهم لفترة طويلة عن المشاركة مع الفريق.

وخلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عبر قناة أون تايم سبورت قال الأخير: "لا أستطيع التحدث بشكل محدد عن إصابة أي لاعب، لكن أؤكد أن لا الجفالي ولا جهاد لديهم ما يمنعهم من اللعب".

وأضاف: "قد تكون هناك فروقات في الأحمال البدنية أو ضغوط مختلفة بعد انضمامهم للزمالك، وده ممكن يكون عمل مشكلة في البداية، لكني بدأت فعلاً في معالجة هذه الأمور."

وتابع أسامة: "تواصلت مع اللاعبين، وكان من المفترض وضع نظام محدد لحل أي مشكلات بدنية يواجهونها، وهناك أمور بسيطة فقط تحتاج إلى تنظيم".

وعندما أعاد عبدالجواد سؤاله مؤكدًا: "يعني مفيش إصابات مزمنة؟"، رد أسامة بشكل واضح: "لا، مفيش إصابات مزمنة... في حاجات بس محتاجة نظام وتنظيم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد الجفالي الجفالي الزمالك الدكتور محمد أسامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان