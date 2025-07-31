كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، موقف لاعب المارد الأحمر الشاب محمد عبد الله مع الفريق.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: "المدير الفني للأهلي خوسيه ريبيرو لا يمانع في رحيل محمد عبد الله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمتابعة اللاعب بشكل أكبر في المباريات".

وأضاف: "ريبيرو لديه إعجاب وقناعة تامة بإمكانيات اللاعب، لكن وجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه داخل الأهلي، قد تصعب عليه فرصة المشاركة في الفترة المقبلة".

وتابع: "اللاعب يمتلك عرضين للرحيل عن الأهلي، عرض من السعودية وآخر من فرنسا، لكن المقابل المادي لا يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة للاعب".

واختتم شوبير تصريحاته: "اللاعب سينتظم في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي في الفترة المقبلة، حتى يتم تحديد موقفه بشكل نهائي ولكن النادي لا يمانع خروجه على سبيل الإعارة، للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر".

ويعد محمد عبد الله أحد المواهب الكبيرة، التي ينتظر جمهور الأهلي ظهورها مع الفريق في الفترة المقبلة.

وشارك صاحب الـ 19 عاما، خلال الموسم الماضي في 9 مباريات بمختلف البطولات، لم يسجل خلالهم أي هدف واكتفى بصناعة هدفين.

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