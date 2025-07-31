طبيب الزمالك السابق يكشف مفاجاة: "3 صفقات جديدة لم تجري الكشف الطبي"

كتب – محمد عبدالهادي:

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي السابق لنادي الزمالك، عن مفاجأة مدوية حول إجراء الكشف الطبي الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق في الفترة الأخيرة.

وخلال ظهوره عبر قناة أون تايم سبورت ، أشار الإعلامي إبراهيم عبدالجواد أن هناك شكوكًا حول خضوع جميع الصفقات الجديدة للكشف الطبي، قائلاً: "هل كل الصفقات التي جاءت للزمالك اتعمل عليها كشف طبي؟"

ورد الدكتور محمد أسامة، المسؤول الطبي السابق في النادي، مؤكداً أن الأمر ليس كذلك، وأجاب: "لا، مش كل اللاعبين اتعمل لهم كشف طبي في الزمالك".

وأشار أسامة إلى أنه كان يوصي دائماً بضرورة إجراء الكشف الطبي لكنه لم يكن صاحب القرار، وأضاف: "تقريبًا في الفترة الأخيرة لا أتذكر سوى صلاح مصدق الذي أجريت له الفحوصات الطبية".

وعندما سأل عبدالجواد عن لاعب مثل محمود بنتايج، أجاب أسامة: "محمود بنتايج، والجفالي، ومحمود جهاد لم يتم إجراء الكشف الطبي لهم، وربما يعود ذلك لضيق الوقت في الفترة التي انضموا فيها، حيث بدأنا العمل بعد ذلك".