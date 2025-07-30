إعلامي يكشف تفاصيل مفاوضات تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

كتب- نهى خورشيد:

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن كواليس تجديد إدارة القلعة الحمراء، عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى.

وقال عبدالجواد في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب يرغب في الحصول على 85 مليون جنيه في الموسم الواحد، تتوزع بين 35 مليون جنيه كقيمة للعقد، و50 مليون جنيه من عوائد الإعلانات.

وأضاف أن إدارة الأهلي قدمت عرضاً إجمالياً بقيمة 65 مليون جنيه سنوياً، مما يفتح الباب أمام استمرار المفاوضات أو احتمال حدوث تطورات في ملف التجديد خلال الفترة المقبلة.