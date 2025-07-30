مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

3 1
13:30

يوكوهاما مارينوس

مباريات ودية -أندية

ر.سانتاندير

2 1
20:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

الاتحاد

2 4
20:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

إعلامي يكشف تفاصيل مفاوضات تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

11:09 م الأربعاء 30 يوليو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور في المستشفى
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور.
  • عرض 11 صورة
    إصابة إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن كواليس تجديد إدارة القلعة الحمراء، عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى.

وقال عبدالجواد في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب يرغب في الحصول على 85 مليون جنيه في الموسم الواحد، تتوزع بين 35 مليون جنيه كقيمة للعقد، و50 مليون جنيه من عوائد الإعلانات.

وأضاف أن إدارة الأهلي قدمت عرضاً إجمالياً بقيمة 65 مليون جنيه سنوياً، مما يفتح الباب أمام استمرار المفاوضات أو احتمال حدوث تطورات في ملف التجديد خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي عقد إمام عاشور أخبار الأهلي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان