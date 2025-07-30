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بخصوص ديانج.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

10:26 م الأربعاء 30 يوليه 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج لاعب فريق الأهلي
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج من مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج من مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج 1
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي السابق
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج - الأهلي
  • عرض 15 صورة
    اليو ديانج
  • عرض 15 صورة
    ديانج
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كتب- محمد عبدالهادي:

زف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء، وذلك فيما يتعلق باللاعب أليو ديانج، المحترف في صفوف الفريق.

وكانت الفترة الماضية، قد شهدت أنباء قوية عن رغبة ديانج في الرحيل للأهلي ورفضه تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال شوبير مساء اليوم الأربعاء، خلال ظهوره على قناة الأهلي: "أليو ديانج يقترب من التجديد للأهلي واللاعب أبدى مرونة كبيرة جدا خلال الجلسات التفاوضية بينه وبين كابتن محمد يوسف".

وتابع شوبير: " كل ما قيل عن أن ديانج طلب فلوس كتير لا أساس له من الصحة واللاعب أصبح قريب جدا للتجديد للأهلي".

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أليو ديانج شوبير أحمد شوبير ديانج الأهلي
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