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"بعد التعافي من الإصابة".. لاعب الزمالك ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية

10:25 م الأربعاء 30 يوليه 2025
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  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    هدف بنتايك
  • عرض 10 صورة
    المغربي محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (4)
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كتب - يوسف محمد:

انتظم محمود بنتايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، بعد التخلص من الإصابة التي كان يعاني منها في الأيام الماضية.

وأنهى بنتايك برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابة العضلة الخلفية، التي عاني منها خلال الأيام الماضية، غاب على إثرها عن تدريبات الفريق.

وشارك الظهير الأيسر المغربي في التدريبات الجماعية للزمالك بشكل طبيعي اليوم، حيث شارك في الجزء الخاص بالتدريبات البدنية والتأهيلية، بالإضافة إلى مشاركته في الجانب الخاص بتدريبات الكرة أيضًا.

وشارك بنتايك رفقة نادي الزمالك، خلال الموسم الماضي 2024-2025، في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة غزل المحلة وديا غدا، في تمام الساعة السادسة مساءً، في إطار استعدادات الفارس الأبيض للموسم الجديد 2025-2026.

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