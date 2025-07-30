شوبير يكشف مفاجأة بشأن الوجهة المقبلة لأحمد عبد القادر لاعب الأهلي

كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد شوبير حارس مرمى النادي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، تواصل نادي بيراميدز مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، للانتقال إلى صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأثار عبد القادر جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل ارتباط اسمه بالرحيل عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "المعلومة الجديدة اللي عندي، إن في حوار دار بين بيراميدز وأحمد عبدالقادر، زي ما قولتلكم إن في كلام حصل بين اللاعب والزمالك".

وأضاف: "بحترم جدًا بيان عبد القادر اللي عمله، وإنه بيقول أنا قاعد لآخر السنة، معرفش الناس بتزعل من إيه، من حق كل لاعب يفكر في نفسه يا جماعة".

وكان أحمد شوبير، أكد خلال الأيام الماضية على دخول عبد القادر، في مفاوضات مع نادي الزمالك، للانتقال إلى الفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن عبد القادر ينتهي تعاقده مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم المقبل 2025-2026، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

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