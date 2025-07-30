الصفاقسي التونسي يفسخ عقد لاعبه بعد أول تمرين.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

قام نادي الصفاقسي التونسي بفسخ تعاقده رسميًا مع المهاجم السيراليوني موسى نواه كامارا، وذلك بعد انضمامه لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، ومنذ 4 أيام فقط.

ولم يخض المهاجم السيراليوني موسى نواه كامارا سوي حصة تدريبية واحدة مع فريق الصفاقسي التونسي، ليقرر النادي بعدها فسخ التعاقد بالتراضي.

وجاء قرار نادي الصفاقسي بفسخ تعاقده مع اللاعب المنضم حديثًا بعد رفضه خوض حصتين للتدريبات مع الفريق، وهو النظام الذي يتبعه المدير الفني للفريق.

حيث أصر اللاعب على خوض حصة تدريبية واحدة في اليوم، ليقرر المدرب محمد الكوكي عدم استمرار اللاعب في صفوف الفريق وتم عقد جلسة اللاعب مع الادارة وفسخ التعاقد بالتراضي بينهما.