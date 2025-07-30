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"لم أتردد لحظة بعد مكالمة جون إدوارد".. أول تعليق من محمد إسماعيل على انتقاله للزمالك

08:29 م الأربعاء 30 يوليو 2025
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    محمد إسماعيل لاعب الزماك المحتمل (1)
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    محمد إسماعيل لاعب الزماك المحتمل (3)
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    محمد إسماعيل لاعب زد
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    محمد إسماعيل لاعب زد
  • عرض 8 صورة
    محمد إسماعيل لاعب زد
  • عرض 8 صورة
    محمد إسماعيل
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كتب - نهى خورشيد

عبّر محمد إسماعيل الوافد الجديد بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالانضمام إلى القلعة البيضاء قادماً من نادي زد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، موضحاً أن ارتداء قميص الأبيض يُعد خطوة مهمة في مسيرته الكروية، ويتمنى أن يكون عند حسن ظن الجماهير.

وقال إسماعيل في أول تعليق عقب انتقاله للزمالك:"المفاوضات بدأت عن طريق وكيل أعمالي، الذي أخطرني باهتمام الزمالك، ثم جرى تواصل بين جون إدوارد المدير الرياضي للنادي وإدارة نادي زد، إلى أن تم الاتفاق النهائي على تفاصيل الصفقة".

وأضاف: "بعد حسم الأمور بين الناديين، تواصل معي جون إدوارد بشكل مباشر لإتمام التوقيع، لم أتردد لحظة لأن ذلك كان هدفي الأول، ولعبت هذه الخطوة دوراً كبيراً في تحفيزي".

وعن طموحاته مع الأبيض، قال:"اللعب لنادٍ بحجم الزمالك مسؤولية كبيرة، وأدرك أن المنافسة ستكون صعبة في ظل وجود عناصر قوية في خط الدفاع، لكن جميعنا سيلعب من أجل مصلحة الفريق، والأفضل سيحصل على الفرصة".

وتابع حديثه:"أسعى لتحقيق البطولات مع الزمالك، وأن نُقدّم مستوى يليق بجماهير النادي وتاريخه العريق، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".

واختتم إسماعيل تصريحاته برسالة إلى جماهير الزمالك: "أنتم دائمًا السند والداعم الأكبر للفريق، وسنقاتل من أجل إسعادكم في كل مباراة".

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