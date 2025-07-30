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مصدر يكشف حقيقة توقيع الأهلي عقوبة على لاعب الفريق

08:21 م الأربعاء 30 يوليه 2025
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    تدخل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على رشيد أحمد لاعب زد_Easy-Resize.com
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    أحمد نبيل كوكا يحي ذكرى والده (4) (1)
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    أحمد نبيل كوكا
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    أحمد نبيل كوكا
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    أحمد نبيل كوكا من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أحمد نبيل كوكا
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    أحمد نبيل كوكا
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    أحمد نبيل كوكا
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    أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة توقيع عقوبة إدارية على لاعب وسط الفريق أحمد نبيل كوكا، بعد غيابه عن ودية المارد الأحمر أمس أمام إنبي.

وكان الأهلي، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره إنبي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2025-2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أحمد نبيل كوكا، غاب عن مباراة الأهلي الودية أمس أمام إنبي، بسبب معاناته من آلام في الظهر".

وأضاف: "كل ما يثار خلال الساعات الماضية، بخصوص تجميد الأهلي لكوكا، بسبب رغبته في الرحيل إلى صفوف قاسم باشا التركي، أمر ليس له أي أساس من الصحة".

وتابع: "المفاوضات تسير بشكل جيد بين الأهلي وفريق قاسم باشا التركي، من أجل انتقال أحمد كوكا إلى الفريق التركي، خاصة في ظل موافقة ريبيرو على رحيل اللاعب".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب أبلغ النادي برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، إدارة النادي لم تعترض على هذا الأمر، لذلك ليس هناك أي مجال لتمرد اللاعب على الفريق".

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