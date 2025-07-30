كتب - يوسف محمد:

كتب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، اسمه كأحد أفضل اللاعبين على الساحة المصرية، خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع المارد الأحمر في الفترة الماضية ومن قبله مع نادي الزمالك أيضًا، وهو ما جعله يصنف لدى بعض كأفضل لاعب في مصر، بشكل خاص في العام الماضي 2024-2025، بعد أدائه القوي مع المارد الأحمر.

ومع الجماهيرية والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، نجم وسط النادي الأهلي، خاصة وأنه بات مصدر ثقة عند رؤيته داخل أرضية الملعب، لكن لا بد من معرفة أن وراء كل نجاح يحققه أي شخص وليس لاعب كرة القدم فقط، تكون هناك الكثير من الصعوبات التي تواجهه، هو ما حدث مع عاشور في بداية مشواره بكرة القدم.

وكشف أشرف عبد الناصر، صديق إمام عاشور المقرب والذي يعتبره إمام وأسرته أحد أفراد العائلة، نظرا للصداقة التي تمتد إلى سنوات طويلة بين الثنائي، الصعوبات التي واجهها نجم وسط الأهلي في بداياته بكرة القدم.

وروي أشرف في تصريحات خاصة لمصراوي، أبرز المواقف التي جمعت بينه وبين إمام عاشور، خلال بداية مشوار الأخير في كرة القدم، حيث قال: "علاقتي بإمام تمتد إلى 14 أو 15 عاما ومستمرة حتى الآن، منذ تواجد إمام في قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة، في ذلك الوقت كنت ماسك السوشيال ميديا لبعض فرق الناشئين الخاصة بـ غزل المحلة، لكن صفحات خاصة بمحبين وليس حسابات رسمية وكان دائما يتم اتهامي بأنني أجامل إمام".

وأضاف: "في عام 2016 كان إمام عاشور متصعد حديثا إلى الفريق الأول بغزل المحلة، لم يكن أحد يعرفه، لكنني أكدت أنه سيصبح اللاعب الأفضل في مصر خلال ظهور تليفزيوني، لأنني أعرف إمام منذ مراحل الناشئين، وطول عمره اللاعب الأفضل في المراحل السنية المختلفة بالنادي".

وعن الصورة التي انتشرت لإمام رفقة صديقه أشرف، وهو يمسك في يده مبلغ مالي 220 جنيها فقط، خلال فترة تواجده بغزل المحلة، قال أشرف: "إمام كان يأتي إلى المحلة من السنبلاوين للمشاركة مع الفريق، كان يحصل على مبلغ لا يتخطى الـ 200 جنيه من النادي، لكنه حصل على مكافأة في ذلك الوقت، جعلت مرتبه يصل آنذاك إلى 220 جنيها وكان سعيد بهذا الأمر للغاية، لشعوره بالتقدير من نادي الغزل وليس بسبب المقابل المادي".

"الصورة قمت بإلتقاطها مع إمام منذ 10 سنوات تقريبا، بعد حصول اللاعب على مكافأة بسبب تسجيله أكثر من 40 هدفا في الناشئين مع المراحل السنية المختلفة بالنادي آنذاك، حيث كان يشارك مع مواليد 98، 97 و96"، هكذا كشف لنا أشرف عن المناسبة التي تم إلتقاط هذه الصورة خلالها، خاصة بعد انتشارها بشكل كبير في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المضايقات التي تعرض لها إمام عاشور خلال تواجده في غزل المحلة

وقال أشرف عبد الناصر: "إمام مازال يشجع غزل المحلة بشكل كبير ويحرص على متابعة مباريات الفريق في المناسبات المختلفة، على الرغم من المضايقات والظلم الذي تعرض له داخل النادي حتى اليوم الأخيرة له مع الفريق، وكذلك عقب انتقاله إلى نادي الزمالك".

وتابع: "بعض الأشخاص كانوا يتعمدون مضايقة إمام داخل غزل المحلة، تسببوا في عدم صعوده إلى الفريق الأول مبكرا، خاصة وأن بعض المدربين لا يحبون اللاعبين الموهوبين، هناك موقف يدل على هذا الأمر ويكشف الصعوبات التي كان يتعرض لها إمام، كان فريق المحلة يلعب نهائي القطاعات أمام كفر الشيخ، والمباراة كانت تلعب بنظام الذهاب والعودة".

وأكمل: "مباراة الذهاب انتهت صفر صفر في المحلة، ومباراة العودة المدرب أجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء، الفريق كان متأخرا بهدف دون مقابل، لذلك قام المدرب بإشراك إمام ونجح في تسجيل هدف التعادل للمحلة فور دخوله إلى أرضية الملعب، لكن المفاجأة كانت استبدال المدرب إمام مرة آخرى بعد تسجيله الهدف، وهذا التبديل كان لأسباب خارج إطار الكرة ولا تتعلق بالجانب الفني، خاصة وأن هذا المدرب كان دائما يقول له انت مش هتكمل في الكورة".

وواصل: "انتقال إمام عاشور إلى حرس الحدود والتي تعد بداية معرفة الجماهير به، كانت بمثابة الصدفة حيث كان هناك مباراة ودية تجمع بين الفريقين ونجح عاشور في تقديم مستوى رائع آنذاك، جعل أحد مسؤولي الحرس ينزل أرضية الملعب وسأله عن موقفه من الجيش وأخبره عن رغبته في ضمه إلى الفريق".

واختتم أشرف تصريحاته: "بعد انضمام إمام إلى حرس الحدود بستة أشهر فقط، حدث تواصل معه من قبل النادي الأهلي، ووقع استمارة رغبة مع الكابتن محمد فضل، كان هناك مفاوضات من قبل بيراميدز والزمالك أيضًا في هذا التوقيت، لكن الأمور لم تكتمل مع الأهلي بسبب المطالب المادية الكبيرة من غزل المحلة الذي كان يملك عقد اللاعب آنذاك وكذلك حرس الحدود الذي كان يتواجد به عاشور معارا".

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