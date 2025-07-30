7 صور جديدة لزوجة محمد النني الثانية بالحجاب

كتب- محمد عبدالهادي:

ظهرت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، بالحجاب في ظهور جديد لها خلال تواجدها في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة

وكانت البلوجر المغربية حنان، أعلنت زواجها من نجم وسط منتخب مصر وأرسنال السابق، منذ فترة من خلال نشر مجموعة من الصور لهما معا ولكنها كانت حريصة دائما على عدم إظهار وجهه، قبل أن يتم اكتشاف الأمر من جانب المتابعين.

جدير بالذكر أن محمد النني كان قد انتقل إلى الجزيرة الإماراتي، في يوليو 2024 قادما من فريق أرسنال في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الفريق الإنجليزي.