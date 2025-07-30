نجم الأهلي السابق: أيه المشكلة أن أحمد عبدالقادر يروح الزمالك؟

كتب- محمد خيري:

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي هو المرشح الأوفر حظا لحصد الألقاب في الموسم المقبل.

وقال ربيع ياسين في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "فريق الأهلي مكتمل وهو أكثر فريق مكتمل بين اندية الدوري الممتاز في الوقت الحالي".

وأضاف: "الميزة في الأهلي أنه يمتلك اسكواد على اعلى مستوى ويستطيع أن يطمئن جماهيره، وهو المرشح الأبرز لحصد البطولات في الموسم المقبل".

وتابع: "خط الدفاع يحتاج الى تدعيم وأيضا عليه أن يجد بديل علي معلول، وربما محمد شكري يستطيع ان يعوض علي معلول".

وعن أزمة أحمد عبد القادر، قال ربيع ياسين: "وجهة نظري احمد عبد القادر مشواره انتهى مع النادي الأهلي، وبقول للأهلي انت مش عايزه سيبه".

وأردف: "ما المشكلة أن يلعب عبد القادر للزمالك، هناك زملكاوية يلعبون للأهلي، وأحمد عبد القادر افضل من لاعبين كثيرين في الأهلي، وفي النهاية على الأهلي أن يترك اللاعب يرى مستقبل".