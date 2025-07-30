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"كان طلع الخليج".. نادر شوقي يرد على الجنايني بخصوص زيزو

04:20 م الأربعاء 30 يوليو 2025
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كتبت-هند عواد:

رد نادر شوقي وكيل اللاعبين على عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، بشأن أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الحالي والأبيض السابق.

وقال عمرو الجنايني في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "لما عرفت انتقال زيزو للأهلي، تأكدت أن سبب انتقاله الإغراءات المادية غير الطبيعية، وأكيد يتقاضى أكثر مما كان مع الزمالك".

وكتب نادر شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "كل الاحترام والتقدير للأستاذ عمرو الجنايني، بس أعتقد لو علشان الفلوس كان طلع الخليج".

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