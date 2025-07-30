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"لدينا رمضان وإيفرتون".. حقيقة تفاوض بيراميدز لضم عبدالقادر

04:19 م الأربعاء 30 يوليه 2025

أحمد عبدالقادر

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كتب- أحمد شاكر:

كشف مصدر مطلع، حقيقة دخول أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، دائرة اهتمامات نادي بيراميدز في الفترة الحالية.

وينتهي عقد أحمد عبدالقادر، مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق، خلال شهر يناير المقبل، والرحيل مجانا في نهاية الموسم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، "لا يوجد تفاوض بين بيراميدز واللاعب أحمد عبد القادر، كما يتردد".

وأضاف المصدر: "الوكلاء في بعض الأوقات يريدون تسويق لاعبيهم، ويرددون اسم نادي بيراميدز لهذا الشأن".

واختتم المصدر: "لدينا رمضان صبحي ومحمود زلاكا والبرازيلي الجديد إيفرتون.. وأكثر من لاعب في هذا المركز".

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أحمد عبدالقادر بيراميدز النادي الأهلي
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