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رسميا.. المقاولون العرب يعلن ضم لاعب الزمالك السابق

03:45 م الأربعاء 30 يوليه 2025

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كتب- محمد خيري

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح ضم اللاعب إسلام جابر لاعب وسط فريق سموحة والزمالك السابق وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل نادي المقاولون العرب الصاعد حديثا للدوري الممتاز، تدعيم صفوفه، من أجل الظهور الجيد في الموسم الجديد.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.


وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني ليعد الصفقة الثامنة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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نادي المقاولون العرب محسن صلاح إسلام جابر
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