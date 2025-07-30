هل يكرر إيفرتون دا سيلفا تجربة كينو مع بيراميدز؟

كتبت-هند عواد:

أعادت صفقة بيراميدز الجديدة بتعاقده مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، الأذهان إلى الموسم الأول للفريق بمسماه الجديد، عندما تعاقد مع 4 لاعبين من بلاد السامبا دفعة واحدة.

وتعاقد بيراميدز في موسمه الأول مع 4 لاعبين برازيليين وهم كينو، رودريجينيو، كارلوس إدوارد، ولوكاس ريبامار، وكان الأول أبرز هؤلاء اللاعبين.

ولعب كينو 33 مباراة مع بيراميدز، وسجل 10 أهداف وصنع 11 آخرين، قبل الرحيل عن صفوف الدوري المصري، والانتقال إلى الجزيرة الإماراتي.

وخلال الموسم الذي قضاه كينو في الدوري المصري، كان أبرز محترف في المسابقة، وبعد رحلته في الدوري الإماراتي، انتقل إلى نادي مينيرو البرازيلي، ثم انتقل إلى فلومينينسي، وشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية 2025 وسجل هدفا.

وينتظر كثير من الجماهير المصرية تكرار تجربة كينو، في صفقة إيفرتون، الذي سبق له اللعب مع براج التشيكي وبانيك أوسترافا، وسجل 30 هدفا في 70 لقاء، مع الأخير.

وأشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد باللاعب، وقال في تصريحات عبر برنامجه: "كان قريبا من الأهلي في وقت من الأوقات، لكنه لاعب جامد جدا "برازيلي بجد".

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