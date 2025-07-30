بفريقين مختلفين.. الأهلي يخطط لخوض وديتين يوم الأحد المقبل
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القاهرة-مصراوي:
كشف مصدر دخل النادي الأهلي، استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لخوض مباراتين وديتين ضد بتروجيت وحرس الحدود.
وقال المصدر لمصراوي: "الأهلي سيواجه بتروجيت يوم الأحد على ستاد السلام، الساعة 6 مساءً، وحاليا يتواصل مع حرس الحدود، لخوض مباراة ودية أخرى في نفس اليوم، لكن الساعة 9 بفريق مختلف".
وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب مختار التتش، وسجل الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد مجدى "أفشة" هدفي اللقاءاقرأ أيضًا:
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