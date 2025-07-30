"كنت بتزعل لما أطلع أقول يا أهلاوي".. الغندور يوجه رسالة لوالد زيزو

كتب- محمد خيري:

وجه ال إعلامي خالد الغندور، رسالة لوالد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.

وكتب خالد الغندور غير حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عائلة زيزو كلهم أهلاوية من أول والده لغاية زيزو و ده منذ الطفولة و لكن اللاعب راح الزمالك و اصبح نجم فطبيعي انه يحب المكان".

وأضاف: "ولكن ساب الزمالك و راح الأهلي و رجع لحبه من أيام الطفولة بس السوال لوالد زيزو لما كنت بطلع أقول ان زيزو و والده كانوا أهلاوية كان بيزعل و يقول بلاش كابتن خالد يقول كده ده لما كنت شغال في قناة الزمالك".

وأكمل: " طبعا دلوقتي الوضع تغير و علي العموم في الزمن ده كل واحد بيدور علي مصلحته و تصريحاته بتختلف علي حسب المكان و الزمان و التوقيت و سهل جدا تشوف التصريحات القديمة و التصريحات الحالية".

وأوضح: "وده مش علي زيزو و والده و لكن علي كثير من اللاعبين اللي انتقلوا من زمالك لاهلي أو العكس أو لما كانوا لسه خام في أنديتهم في بداية مشوارهم قبل الانتقال لأندية كبيرة".