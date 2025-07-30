قبل الرحيل.. الجفالي يظهر مع فتوح في التأهيل المنفرد

كتب- محمد خيري

ظهر المغربي أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، بصحبة زميله في الفريق أحمد فتوح خلال التأهيل المنفرد.

ويخوض الثنائي فترة تأهيل منفرد في الفترة الحالية، من أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

واقترب أحمد الجفالي من الرحيل عن نادي الزمالك، بعدما خرج من حسابات البلجيكي يانيك فيريرا، ولم يتواجد في معسكر التأهيل.

بينما تم وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب أحمد فتوح، في ظل تعرضه للعقوبة من قبل، جون إدوارد المدير الإداري وعبدالناصر محمد مدير الكرة، على خلفية غيابه عن المعسكر وحضوره إحدى الحفلات.

ويستمر فتوح فى خوض التدريبات المنفردة لمدة أسبوع فقط، على أن يتم حسم مصيره مع العودة للتدريب مع الفريق من عدمه خلال هذه الفترة لاتخاذ القرار المناسب بشأن الجانب الفنى والاستعداد للموسم الجديد دون أى تغيير فى العقوبة الموقعة على اللاعب.

وذلك، تمهيدًا لاحتمالية عودته للمشاركة مع الفريق، حال أظهر التزامًا واضحًا وأثبت حسن النية، إلى جانب عزيمته على العودة وتقديم أفضل مستوياته بقميص الزمالك.

