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هل تدخل ممدوح عباس لإعادة إمام عاشور الزمالك؟.. مصدر يجيب

01:42 م الأربعاء 30 يوليه 2025

إمام عاشور

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كتب- محمد خيري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة تدخل رجل الأعمال ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، من أجل إعادة إمام عاشور لاعب فريق الأهلي الحالي.

ورحل إمام عاشور عن نادي الزمالك منذ موسمين، من أجل الاحتراف الخارجي، قبل أن يعود سريعا ولكن عن طريق النادي الأهلي هذه المرة.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن ما يثار حاليا على الساحة، بإمكانية عودة إمام عاشور مرة أخرى للأبيض ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضح المصدر، أن ممدوح عباس رجل محب للنادي نعم، ولكنه لم يتحدث مطلقا عن إمكانية إعادة اللاعب أو التحدث مع وكيله كما تردد.

وأضاف المصدر، أن الهدف من هذه الأمور في هذا التوقيت، زيادة راتب اللاعب لدى الأهلي خاصة وأنه مازال يتبقى له ثلاث مواسم في عقده والأحمر يريد التمديد.

واختتم المصدر: "ليس منطقي أن يتفاوض نادي مع لاعب ومازال في عقده ثلاث مواسم متبقية، وهذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة".

وكانت الفترة الماضية، شهدت دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب من أجل تمديد عقده، ولكن حتى الآن لم يصل الطرفين لاتفاق على الصيغة المالية

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