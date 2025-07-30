مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

نجوم دوري كوريا الجنوبية

- -
14:00

نيوكاسل

مباريات ودية -أندية

ليفربول

0 0
13:30

يوكوهاما مارينوس

مباريات ودية -أندية

الاتحاد

- -
20:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

"زي زيزو كدا".. الغندور يكشف الرد الحقيقي للزمالك حول إعادة إمام عاشور

12:41 م الأربعاء 30 يوليه 2025

الإعلامي خالد الغندور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي خالد الغندور، رد مجلس إدارة نادي الزمالك، على حقيقة ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية، بالتفاوض مع إمام عاشور، لاعب الأهلي، لإعادته مرة أخرى للأبيض.

وكتب الغندور، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خبر نزل أن الزمالك تواصل مع إمام عاشور عشان ما يمدش سنتين في عقده اللي فاضل فيه 3 سنين".

وأكمل: "تواصلت مع مجلس إدارة الزمالك قالولي ده شغل وكلاء لمحاولة رفع عقد اللاعب مع الأهلي زي زيزو كده".

وأختتم تصريحاته: "وكمان هو فيه حد بيكلم لاعب قبل نهاية عقده بـ 3 سنين عشان يرجع النادي".

وكانت الفترة الماضية، شهدت دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب من أجل تمديد عقده، ولكن حتى الآن لم يصل الطرفين لاتفاق على الصيغة المالية.



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإعلامي خالد الغندور الزمالك إمام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا
زلزال كامتشاتكا يهز الأرض: تحذيرات من تسونامي عالمي يمتد لساعات وعمليات إجلاء عاجلة