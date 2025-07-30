"يملك عرضين".. نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة رحيل ديانج للزمالك

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الأحمر يمتلك عرضين في الوقت الحالي، أحدهما من داخل مصر.

وقال "أبو مسلم" في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "أنا عارف ديانج دماغه كويسة، ولاعب كرة بجد ويليق بالنادي الأهلي".

وأضاف: "أليو ديانج عنده عرضين، الأول من مصر بـ2 مليون دولار والثاني من الدوري التركي، بمبلغ كبير أيضا".

وأكمل: "لا أعتقد أن أليو ديانج يلعب للزمالك، خاصة وأنه يرتبط جيدا بجماهير الأهلي، علاوة أنه يهتم بالمشاركة والحصول على البطولات في المقام الأول، قبل النظر إلى الأموال.

جدير بالذكر، أن أليو ديانج عقده ينتهي مع النادي الأهلي، الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.