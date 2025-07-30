الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة اليوم

كتب- محمد خيري:

يستعد نادي الزمالك للإعلان عن صفقة جديدة اليوم، ضمن سلسلة التدعيمات لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح نادي الزمالك في حسم العديد من الصفقات خلال الفترة الماضية عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي، بناء على طلب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وأكد مصدر مطلع، أن نادي الزمالك سوف يعلن اليوم عن صفقة انضمام محمد إسماعيل، مدافع فريق زد بشكل رسمي، بعدما وقع على العقود لمدة 5 مواسم.

وأوضح المصدر، أن اللاعب يخوض تدريباته حاليا رفقة فريق الزمالك، بعدما أعلن نادي زد عن رحيل اللاعب والانضمام للفريق الأبيض بشكل رسمي.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة 5 سنوات قادما من البنك الأهلي، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.