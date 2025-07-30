"سمعنا كلام كتير".. شوبير يكشف تحرك الأهلي سريعا تجاه إمام عاشور

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تدخل النادي الأهلي من أجل تمديد عقد لاعبه إمام عاشور، في الفترة المقبلة، بعدما ترددت بعض الأقاويل في الفترة الماضية.

وشهدت الساعات الماضية، حديث البعض عن مفاوضات الزمالك لإعادة اللاعب بعد انتهاء عقده مع الأهلي، بخلاف طلباته المادية الكبيرة لتمديد عقد مع الأحمر.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "إمام عاشور فاضله 3 سنوات مع النادي الأهلي، والنادي بيكلمه من أجل تمديد العقد في الفترة المقبلة".

أضاف: "النادي الأهلي واخد نفسه ولسه موصلش لاتفاق معاه على التمديد، ولكن فيه كلام ورد ومفاوضات".

واختتم تصريحاته: "إحنا سمعنا كلام كتير في الفترة اللي فاتت، ولكن أنا بقولك إمام فاضل في عقده 3 سنوات والأهلي يبحث التمديد والمفاوضات مازالت جارية".







