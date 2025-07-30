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"منتهى الخطورة ولابد من التدخل".. خبير لوائح يحذر من فخ رابطة الأندية

11:22 ص الأربعاء 30 يوليو 2025

رابطة الأندية المحترفة

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كتب- محمد خيري:

أكد طلال عبداللطيف خبير اللوائح، أن البنود الخاصة بلائحة الموسم الجديد من رابطة الأندية بها بعض العوائق.

وكانت رابطة الأندية أعلنت خلال الأيام الماضية، عن جدول الدوري المصري الموسم الجديد 2025\2026، مع إعلان لائحة الموسم أيضا.

وقال طلال في تصريحات على قناة نادي الزمالك أن البنود رقمي 63 و64 في لائحة رابطة الأندية في منتهى الخطورة ويمنح الرابطة كافة الصلاحيات في اتخاذ أي عقوبة دون منح الحق لأي ناد على الاعتراض.

وشدد طلال عبد اللطيف في تصريحاته، على أن من حق الجمعية العمومية الاعتراض على هذه البنود ورفضها.

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رابطة الأندية طلال عبداللطيف جدول الدوري المصري
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